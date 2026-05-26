Urgenda-oprichter Marjan Minnesma herdacht in rouwadvertenties

DEN HAAG (ANP) - In een reeks rouwadvertenties in Trouw wordt dinsdag stilgestaan bij het overlijden van de oprichter en directeur van de klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, die vrijdag op 59-jarige leeftijd overleed. "Jij was onze onverschrokken voorvrouw, onze drijvende kracht, ons kompas", schrijft Urgenda onder meer in een rouwadvertentie.

Urgenda schrijft in de rouwadvertenties ook dat voor Minnesma "geen project te groot, geen idee te gedurfd" was. De advertentie eindigt met: "We zullen je werk voortzetten. Vastberaden, met open hart en in jouw geest".

"Onze weergaloze, onvergetelijke, allerliefste is er niet meer", schrijven haar nabestaanden in een rouwadvertentie.

Ook de organisatie Grootouders voor het Klimaat bedankt Minnesma in een advertentie voor haar "onafgebroken steun" en "haar oog voor de belangen van toekomstige generaties".

Urgenda opende afgelopen weekend een condoleanceregister voor Minnesma. Veel mensen lieten daar weten verrast te zijn door het overlijden. Minnesma overleed aan kanker, maar wilde haar ziekte zo lang mogelijk privé houden.