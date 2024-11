Gigantische dino geveild voor 6 miljoen

PARIJS (ANP/AFP) - Het skelet van een 22 meter lange dinosaurus is op een veiling in Frankrijk verkocht voor 6 miljoen euro. Dat melden de Parijse veilinghuizen Collin du Bocage en Barbarossa. De koper van de apatosaurus is niet bekendgemaakt.

Het is naar verluidt het grootste dinoskelet dat tot nog toe is geveild, maar niet het duurste. Die eer ging naar een stegosaurus waarvan de fossiele overblijfselen eerder dit jaar ruim 40 miljoen euro opbrachten.

Het skelet van de apatosaurus is tussen 2019 en 2021 opgegraven in de Verenigde Staten en zo'n 150 miljoen jaar oud. De apatosaurus is een van de grootste dino's ooit en is vergelijkbaar met de bekendere brontosaurus. De koper heeft beloofd dat het skelet in een museum komt te staan.