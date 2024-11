TURIJN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft voor de tweede keer op rij de eindstrijd van de ATP Finals gehaald. De 23-jarige Italiaan versloeg in de halve finale in Turijn de Noor Casper Ruud in twee sets: 6-1 6-2.

In de finale neemt de nummer 1 van de wereld het op tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Die schakelde eerder op de dag de Duitser Alexander Zverev in drie sets uit (6-3 3-6 7-6 (3)).