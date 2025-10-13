ECONOMIE
Gijzelaars overgedragen aan leger Israël

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 8:20
GAZA-STAD (ANP) - Het Rode Kruis heeft de eerste Israëlische gijzelaars die maandag waren vrijgelaten overgedragen aan Israël. Dat berichten de Israëlische krant Haaretz en persbureau Reuters.
De hulporganisatie haalt de gijzelaars op en draagt ze over aan Israël. Het is nog onduidelijk wanneer de resterende gijzelaars in Gaza worden opgehaald, maar volgens bronnen van Al Jazeera moet de overdracht voor 10.00 uur lokale tijd (09.00 uur in Nederland) zijn afgerond.
De nieuwszender bericht dat voertuigen van de hulporganisatie zijn aangekomen in Khan Younis, een stad in het zuiden van de Gazastrook.
In totaal waren er voor zover bekend nog twintig levende gijzelaars in Gaza voordat de overdrachten maandag begonnen. Ook is afgesproken dat lichamen van overleden gijzelaars teruggegeven zullen worden.
