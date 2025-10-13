Grote vreugde in Israël na vrijlating eerste gijzelaars

TEL AVIV (ANP/RTR) - De vrijlating van de eerste zeven gijzelaars is met grote vreugde ontvangen in Israël. Op meerdere plekken kwamen mensen bijeen.

Duizenden mensen hebben zich verzameld op het zogenoemde Gijzelaarsplein in Tel Aviv, waar wordt gezongen en de emoties volgens de Israëlische krant Haaretz hoog opliepen toen bekend werd dat de eerste gijzelaars waren overgedragen aan het Rode Kruis.

De vader van een van de gijzelaars verklaarde aan Israëlische media dolgelukkig te zijn en niet te kunnen wachten tot zijn zoon er is. Volgens hem hebben mensen op het Gijzelaarsplein geslapen in afwachting van de vrijlating.