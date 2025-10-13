OM: aantal uitleveringen van criminelen uit Dubai neemt toe

DEN HAAG (ANP) - Sinds het uitleveringsverdrag van Nederland met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in augustus 2023 in werking is getreden, heeft Dubai elf Nederlandse criminelen uitgeleverd. Drie daarvan werden uitgeleverd in 2024, dit jaar gaat het tot nu toe om acht mensen. "We denken dat dat geen piek is, maar dat dit de trend gaat zijn", zei officier van justitie Ferry van Veghel tegen NPO Radio 1.

Het gaat om verdachten van "diverse feiten", aldus Van Veghel. Deels zijn het verdachten die betrokken zijn bij zware georganiseerde criminaliteit, maar het Openbaar Ministerie kiest ervoor om ook om de uitlevering van verdachten van "mindere feiten" te vragen. "Dat doen we heel bewust omdat we verdachten van welk feit dan ook heel duidelijk willen maken dat de wijk nemen naar Dubai niet meer loont."