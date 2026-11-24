CARTAGENA (ANP/AFP) - Gewapende mannen die een supermarkt in Colombia probeerden te overvallen, hebben verschillende mensen gegijzeld. Er is volgens de autoriteiten in de onder toeristen populaire stad Cartagena een grote politieactie bezig.

Beelden die rondgaan op lokale media laten zien dat mensen op hun knieën in de supermarkt zitten, terwijl scherpschutters in de omgeving posities innemen. Het internationale vliegveld van Cartagena schortte tijdelijk landingen op vanwege de situatie. Inmiddels zijn de beperkingen weer opgeheven.

De overvallers zouden bijna 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) hebben geëist, net als twee gepantserde voertuigen en een veilige doortocht naar de stad Barranquilla, zo'n 130 kilometer verderop.