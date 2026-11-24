DEN HAAG (ANP) - De meeste nabestaanden van de slachtoffers van de explosie aan de Haagse Tarwekamp vinden de strafeis tegen de vier verdachten "fors en passend", laat een woordvoerder van Namens de Familie weten na afloop van de zitting. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een levenslange celstraf tegen de vermeende opdrachtgever van de explosie. Drie anderen hoorden tot dertig jaar cel eisen. "Het is een stevige eis die ook recht doet aan het leed dat is aangedaan."

De meesten hadden gehoopt op levenslang voor drie van de vier verdachten, legde de woordvoerder uit. "Gehoopt, maar niet verwacht. Je komt met deze eis wel dicht in de buurt, minder dan dit was een teleurstelling geweest."

De nabestaanden voelden zich erkend en gesteund door hoe het OM stilstond bij de gebeurtenissen. Bij de explosie vielen op 7 december 2024 zes doden.