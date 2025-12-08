Giro555-geld heeft 15 miljoen mensen in Turkije en Syrië bereikt

DEN HAAG (ANP) - In twee jaar tijd zijn 15,4 miljoen mensen in Turkije en Syrië geholpen met het door Giro555 opgehaalde geld na de aardbevingen in februari 2023. Meer dan 50.000 mensen kwamen toen om het leven. In Nederland werd nadien ruim 128 miljoen euro opgehaald, wat inmiddels allemaal is uitgegeven, meldt Giro555.

In de eerste dagen na de aardbevingen was er geld nodig voor reddingsacties, tijdelijke opvang, voedsel, water, dekens en medische zorg. Daarna verschoof de focus van noodhulp naar herstel en wederopbouw, melden de hulporganisaties achter Giro555.

Ruim 8,3 miljoen mensen kregen toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, waar ruim 18,4 miljoen euro aan werd uitgegeven. 16,9 miljoen euro ging naar onderdak, waarbij meer dan 330.000 huishoudens hulp ontvingen. Meer dan 1,9 miljoen mensen kregen een vorm van voedselhulp. Ook ging 15,3 miljoen euro naar financiële steun en 14,1 miljoen euro naar het herstel van levensonderhoud.

Verder is er geld ingezet voor bescherming, gezondheidszorg, onderwijs, rampenmanagement en noodzakelijke uitvoeringskosten, is te lezen in de eindrapportage. Meer dan 1 miljoen mensen ontvingen gezondheidszorg en voor ruim 400.000 kinderen werd onderwijs mogelijk gemaakt.

Volgens de organisaties is hulp in het aardbevingsgebied nog steeds van levensbelang, omdat veel mensen nog altijd geen vaste woning hebben of toegang tot zorg en onderwijs. De hulporganisaties blijven dan ook actief in de landen.