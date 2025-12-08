Ziekenhuizen willen maatregelen tegen commerciële privéklinieken

UTRECHT (ANP) - Ziekenhuizen willen dat de politiek maatregelen neemt tegen privéklinieken. Een deel daarvan werkt "met een op productie en winst gericht verdienmodel, met behulp van een agressieve mediacampagne", stelt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Volgens de organisatie worden de zelfstandige klinieken "aangejaagd door private equity en aandeelhouders op de beurs". De omzet van de instellingen zou in de afgelopen jaren met 70 procent zijn gestegen. Daardoor "vloeit publiek zorggeld weg, ook naar buitenlandse aandeelhouders". De NVZ noemt dat onacceptabel.

De concurrentie tussen ziekenhuizen en privéklinieken is niet gelijkwaardig, klaagt de NVZ. Ziekenhuizen moeten namelijk ook "de intensive care, spoedeisende hulp en de acute verloskunde" beschikbaar houden, terwijl privéklinieken zich kunnen richten op de relatief simpele ingrepen, de "laagcomplexe zorg". Ziekenhuizen hebben die inkomsten echter ook nodig om overeind te blijven. "Van uitsluitend hoogcomplexe en acute zorg kan geen ziekenhuis bestaan", aldus de NVZ.

Om hun zorg te kunnen bieden, zouden de privéklinieken medewerkers weglokken uit ziekenhuizen. Bij overstap hoeven ze bijvoorbeeld alleen overdag te werken. De klinieken "profileren zich als aantrekkelijke werkgevers, met gestructureerde werkzaamheden, prettige werktijden en vaak een hoger salaris dan de ziekenhuis-cao", aldus de NVZ. Daardoor zouden het personeelstekort, de werkdruk en de wachtlijsten bij ziekenhuizen toenemen.

De ziekenhuizen willen dat de politiek onder meer "een eerlijke bekostiging" regelt en grenzen stelt aan private investeerders (private equity).