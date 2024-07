Giuliani mag niet meer als advocaat optreden in staat New York

NEW YORK (ANP) - Rudy Giuliani, voorheen raadsman van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, is officieel geschrapt als advocaat in de staat New York, melden Amerikaanse media. Aanleiding voor de schrapping is Giuliani's betrokkenheid bij de pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 ongeldig te laten verklaren.

Giuliani, oud-burgemeester van de stad New York, was al voorlopig geschorst als advocaat in de staat.

De 80-jarige Giuliani werd in december veroordeeld tot het betalen van meer dan 148 miljoen dollar (bijna 138 miljoen euro) aan twee verkiezingsmedewerkers van de Amerikaanse staat Georgia. Hij had beweerd dat ze stemmen voor Trump hadden proberen te "stelen". Na de veroordeling vroeg hij faillissement aan.

In de staat Arizona moet hij zich nog verantwoorden voor pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.