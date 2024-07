Klimaatminister Hermans krijgt ook verduurzaming industrie erbij

DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Sophie Hermans wordt in het nieuwe kabinet ook verantwoordelijk voor de onderhandelingen met grote industriebedrijven over steun bij verduurzaming, de zogenoemde maatwerkafspraken. In de vorige regeringsploeg ging niet haar voorganger Rob Jetten, maar minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) daar nog over.

"Die maatwerkafspraken zijn een heel belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid", zo verklaart Hermans die keuze. "We hebben die absoluut nodig om de doelen die we hebben afgesproken te halen." Zij zal daarbij evenwel nauw samenwerken met Dirk Beljaarts, de opvolger van Adriaansens die over onder meer het vestigingsklimaat gaat.