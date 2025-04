GL-PvdA en VVD willen dat NOS en NTR samengaan bij hervorming NPO

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA en de VVD willen dat de NTR en de NOS samengaan in het nieuwe omroepbestel. De twee omroepen moeten samen een omroeptaakhuis worden, zeggen Kamerleden Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) en Claire Martens-America (VVD) in een motie. Minister Eppo Bruins (Cultuur, NSC) maakte vorige week bekend dat de NTR als omroep ophoudt te bestaan, maar dat het de bedoeling is dat de taken van de omroep worden overgenomen door de nieuw te vormen omroephuizen.

De Kamerleden vinden dat de taken van de NTR "het onafhankelijke karakter van de publieke omroep garanderen". Het gaat dan vooral om NTR-programma's gericht op kunst en cultuur, jeugd en educatie, wetenschap en informatie. Er is volgens de Kamerleden "geen enkele garantie dat omroephuizen deze programmering overnemen".

Bij de hervorming van de publieke omroep in 2029 blijft de NOS bestaan als onafhankelijke taakomroep. De andere omroepen moeten zich gaan verenigen in vier of vijf omroephuizen.