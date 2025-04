Japan wil meedoen aan NAVO-knooppunt voor hulp aan Oekraïne

TOKIO (ANP) - Japan wil meedoen met het zenuwcentrum dat de NAVO heeft opgezet om het Oekraïense leger van wapens, training en advies te voorzien. Het Aziatische land is geen NAVO-lid, maar hoopt te leren van Oekraïnes strijd tegen Rusland.

"Vooruitkijkend gaan we werk maken van deelname in NSATU", zei defensieminister Gen Nakatani tijdens een bezoek van NAVO-topman Mark Rutte aan zijn land. NSATU coördineert de levering van militaire hulp aan Oekraïne, de reparatie van beschadigd materieel en het opleiden van militairen. Het centrum is opgezet om de Verenigde Staten te vervangen. Die hadden tot het aantreden van president Donald Trump doorgaans de leiding over deze zaken.

Japan maakt geen deel uit van het bondgenootschap, maar werkt er al lange tijd nauw mee samen. Die samenwerking wordt sterker nu China steeds meer als bedreiging wordt gezien voor zowel Japan als de VS.