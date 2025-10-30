ECONOMIE
GL-PvdA ondanks fors verlies nog net de grootste in Nijmegen

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 2:37
anp301025029 1
NIJMEGEN (ANP) - Ondanks een daling van 7,3 procentpunten blijft GroenLinks-PvdA de grootste partij van Nijmegen. De partij wordt op de voet gevolgd door D66 die steeg van 10,4 naar 25,8 procent van de stemmen.
De PVV en VVD verloren in Nijmegen en werden de derde en vierde partij met respectievelijke scores van 10,6 en 8,6 procent. NSC raakte ook hier nagenoeg de volledige aanhang kwijt.
Burgemeester Hubert Bruls is blij met het hoge opkomstpercentage van ruim 80 procent, hoger dan in 2023. "Met zo'n hoge opkomst laten Nijmegenaren zien dat ze betrokken zijn bij de toekomst van ons land. Daar ben ik trots op. Het is ook van groot belang: stemrecht is de basis van onze democratie."
