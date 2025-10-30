ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

D66 ook in Den Haag grootste partij

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 2:35
anp301025028 1
DEN HAAG (ANP) - D66 heeft de meeste stemmen gekregen in Den Haag. Een op de vijf inwoners koos voor de links-liberale partij van Rob Jetten. Twee jaar geleden had de partij iets meer dan 8 procent van de stemmen gekregen.
GroenLinks-PvdA daalde van ruim 19 procent naar ruim 16 procent. De PVV, twee jaar geleden de grootste partij met bijna 22 procent, komt nu uit op bijna 16 procent. Grote verliezer is Nieuw Sociaal Contract. De partij ging van 8,5 procent naar 0,3 procent.
Het CDA en JA21 gingen ook vooruit. De christendemocraten stegen van bijna 2 procent naar bijna 7 procent en de conservatief-liberalen van 0,5 procent naar ruim 4 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading