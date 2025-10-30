D66 ook in Den Haag grootste partij

DEN HAAG (ANP) - D66 heeft de meeste stemmen gekregen in Den Haag. Een op de vijf inwoners koos voor de links-liberale partij van Rob Jetten. Twee jaar geleden had de partij iets meer dan 8 procent van de stemmen gekregen.

GroenLinks-PvdA daalde van ruim 19 procent naar ruim 16 procent. De PVV, twee jaar geleden de grootste partij met bijna 22 procent, komt nu uit op bijna 16 procent. Grote verliezer is Nieuw Sociaal Contract. De partij ging van 8,5 procent naar 0,3 procent.

Het CDA en JA21 gingen ook vooruit. De christendemocraten stegen van bijna 2 procent naar bijna 7 procent en de conservatief-liberalen van 0,5 procent naar ruim 4 procent.