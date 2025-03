GL-PvdA twijfelt aan reden Wiersma om Woo-verzoek te blokkeren

DEN HAAG (ANP) - Tweede Kamerlid Glimina Chakor van GroenLinks-PvdA denkt dat landbouwminister Femke Wiersma (BBB) mogelijk onder druk van lobbyorganisaties en voor politiek gewin heeft ingegrepen bij een Woo-procedure over het openbaar maken van emissiegegevens van boeren. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas en Kamerlid namens de SGP André Flach gingen daar fel tegenin en zeiden dat dit "ernstige beschuldigingen" zijn.

Wiersma hield in januari het openbaar maken van bedrijfsgegevens van boeren tegen tijdens een rechtbankzitting over het verzoek van NRC, Omroep Gelderland en Follow the Money. In een pauze belde zij met de jurist van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en zei dat hij de goedkeuring voor het delen van de gegevens moest intrekken. Volgens Chakor gebeurde dit mogelijk onder druk van lobbyorganisaties en was er geen reden voor, omdat de bedrijfsgegevens van boeren onder verdragen vallen en openbaar gemaakt moeten worden als milieugegevens.