Schoof wil dat snel meer landen veilig worden verklaard

BRUSSEL (ANP) - Premier Dick Schoof wil dat meer landen veilig worden verklaard, zei hij donderdag voor de start van de EU-top met regeringsleiders. Alleen als landen dat predicaat hebben, kunnen afgewezen asielzoekers er teruggestuurd worden. Ook wil hij samen met een aantal lidstaten waaronder Denemarken en Italië een "extra push geven aan een strak en scherp migratiebeleid".

Onderdeel daarvan is de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Wat Schoof betreft hoeft dat niet altijd naar het land van herkomst. "Dat kan ook in een land in de omgeving, tijdelijk of structureel", als de asielzoeker voldoende connectie heeft met dat betreffende land.

Schoof is er "absoluut van overtuigd" dat de instroom van asielzoekers vermindert als de terugkeer efficiënt en effectief is geregeld.

Nederland, Denemarken en Italië nodigen de laatste toppen lidstaten bij toerbeurt uit om tijdens een 'migratieontbijt' verder te praten over aanscherping van het EU-migratiebeleid. Schoof is donderdag de voorzitter daarvan. In totaal schuiven regeringsleiders van veertien lidstaten aan.