GL-PvdA vindt energiepakket onvoldoende, kondigt plannen aan

Samenleving
door anp
maandag, 20 april 2026 om 14:17
DEN HAAG (ANP) - Het pakket aan maatregelen om de energieprijzen te compenseren is 'onvoldoende', vindt Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA. "Zo help je gewone mensen de crisis niet door." Hij kondigt op Bluesky aan dat zijn partij met voorstellen komt "om reizen met trein, bus en auto betaalbaarder te maken."
De grootste oppositiepartij herhaalt de wens om "de dikke winsten van oliebedrijven" extra te belasten. Dat geld wil Klaver inzetten om "gewone mensen wél echt te helpen."
Het minderheidskabinet kondigde maandag een aantal maatregelen aan om de hoge prijzen voor onder meer benzine en diesel te compenseren. Het gaat dan om minder wegenbelasting voor bedrijven en een hogere kilometervergoeding voor werknemers. De Tweede Kamer moet die plannen goedkeuren. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft ten minste tien zetels van een andere partij of partijen nodig.
POPULAIR NIEUWS

WSJ: Trump is bang

collage

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

anp200426053 1

Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aansluiten

thumbs_b_c_b047b3ced804ea688e5b98371aa3239f

“Alleen eten in ruil voor seks: vrouwen in Gaza getuigen over chantage onder Hamas-regime”

IMG_3649

Vrouwen zijn in hun leven 850000 dollar duurder uit

