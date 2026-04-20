Kremlin blij met verkiezingsuitslag Bulgarije

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Kremlin heeft de verkiezingsuitslag in Bulgarije verwelkomd. De winnaar Rumen Radev staat bekend als een eurosceptische politicus die de banden met Rusland weer wil aanhalen. Ook is hij tegen verdere steun aan Oekraïne.

"Het spreekt ons natuurlijk zeer aan dat meneer Radev, net als een aantal andere Europese leiders, problemen wil oplossen door middel van dialoog", reageerde Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov op de voorlopige uitslagen. Na het tellen van 91,7 procent van de stemmen komt zijn partij Progressief Bulgarije uit op 44,7 procent. Dat is waarschijnlijk genoeg voor een absolute meerderheid.

Maar Radev heeft niet uitgesloten om een coalitie te vormen met meer pro-Europese partijen, mocht dat nodig zijn. Hij heeft zich tijdens de campagne ook weinig uitgelaten over buitenlands beleid, dus het is nog niet duidelijk in hoeverre Bulgarije onder zijn leiderschap daadwerkelijk een andere koers zal varen.