Israëlische beurs in 2026 open van maandag tot en met vrijdag

TEL AVIV (ANP/BLOOMBERG) - De Tel Aviv Stock Exchange (TASE) is vanaf de eerste week van 2026 open van maandag tot en met vrijdag. De Israëlische beurs was in de afgelopen decennia van zondag tot en met donderdag open, in lijn met de werkweek in het land. Met de aanpassing van de openingsdagen wil de Israëlische beurs zijn aantrekkingskracht op internationale investeerders vergroten na twee jaar oorlog in Gaza.

Onder de nieuwe openingstijden eindigt de handel op vrijdag om 14.00 uur vanwege de joodse sabbat, die begint op die dag bij zonsondergang. Van maandag tot en met donderdag zal de handel doorgaan tot 17.35 uur. Op de meeste grote internationale beurzen wordt van maandag tot en met vrijdag gehandeld.

"We verwachten een aanzienlijke kapitaalinstroom en de beurs is de toegangspoort die de economie en de kapitaalmarkten met de rest van de wereld verbindt", zei topman Ittai Ben Zeev van TASE. "De stap is bedoeld om die investeerders tegemoet te komen."