Global Sumud Flotilla bevestigt: bijna alle activisten vrij

KRETA (ANP) - De Global Sumud Flotilla bevestigt op sociale media dat alle door Israël opgepakte activisten zijn vrijgelaten op het Griekse eiland Kreta, met uitzondering van twee mannen. Die personen zijn deel van de organisatie achter de poging om over zee humanitaire hulp naar Gaza te brengen.

Israël hield bij Kreta meer dan twintig schepen tegen en bracht naar eigen zeggen circa 175 opvarenden over naar een eigen schip. De Global Sumud Flotilla zei daarna dat het om 211 personen ging, maar inmiddels staat op de site van het initiatief dat 179 activisten, onder wie drie uit Nederland, waren "ontvoerd".

De Global Sumud Flotilla roept op tot de vrijlating van de twee laatste personen: de Spaans-Palestijnse Saif Abukeshek en de Braziliaan Thiago Ávila. De Israëlische krijgsmacht brengt ze naar Israël voor verhoor. Abukeshek wordt verdacht van banden met een terroristische organisatie en Ávila van illegale activiteiten.