Welke vruchten horen bij dit seizoen

Voedsel & Koken
door Pieter Immerzeel
donderdag, 30 april 2026 om 14:04
generated-image (2)
Het voorjaar roept associaties op met bloesem, frisheid en nieuwe oogsten. Toch is april de mindermaand voor Nederlandse fruitminnaars. Wie bij de supermarkt of op de markt naar vers Nederlands seizoensfruit zoekt, komt bedrogen uit.

Het einde van het appel- en perenseizoen

April markeert de laatste stuiptrekkingen van het winterfruit. De appels en peren die nu nog in de schappen liggen, komen uit koelcellen en bewaarfaciliteiten. Hun beste tijd hebben ze gehad. Verse exemplaren vind je pas weer vanaf augustus, wanneer de zomerappels rijpen.

Rabarber: de eenzame voorjaarstopper

De enige echte voorjaarsster is rabarber, die vanaf eind april zijn opwachting maakt. Strikt genomen is rabarber een groente, maar culinair behandelen we de zure rode stengels als fruit. Tot medio juni blijft rabarber beschikbaar en vormt het de basis voor taarten, compotes en jam.
550x687

Mei: de maand van de eerste aardbeien

In mei draait alles om dat ene moment: de komst van de eerste Hollandse aardbeien. Bij warm en zonnig weer verschijnen ze eerder, bij een koud voorjaar later. Dit markeert het echte startschot van het Nederlandse fruitseizoen na maanden van importafhankelijkheid.

De explosie komt in juni

Vanaf juni barst het seizoen los met een overvloed aan frambozen, rode bessen, kruisbessen, kersen, abrikozen, nectarines en perziken. Kersen vormen traditioneel het hoogtepunt van het Nederlandse zomerseizoen.
De beperkte beschikbaarheid in april en mei verklaart waarom veel voorjaarsrecepten uitwijken naar geïmporteerd fruit zoals citrusvruchten, mango's en ananas. Wie seizoensbewust wil eten, moet in deze maanden geduld hebben – of juist de schaarse rabarber en eerste aardbeien extra waarderen.

ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

anp 477851024

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

overbieden

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

120051153_m

Dit is de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan

anp300426053 1

Het Amerikaanse leger gaat Trump nieuwe ideeen voorleggen voor zijn oorlog

generated-image (2)

Waarom die avondsnack zo'n impact heeft op je gewicht

