Hoge golven vertragen vrijlating bultrug Timmy

Samenleving
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 12:09
anp010526099 1
SKAGEN (ANP) - De vrijlating van bultrug Timmy lijkt vertraging op te hebben gelopen. Het schip dat de walvis vervoert, vaart op dit moment rondjes bij het noordelijkste punt van Denemarken, waar het vaartuig de Noordzee op zou moeten varen. De kapitein zei tegen de Duitse regionale omroep NDR dat die omweg nodig is vanwege de slechte weersomstandigheden.
De golven op de Noordzee zijn op dit moment tot 2 meter hoog. Het onstuimige water kan ertoe leiden dat Timmy verwondingen oploopt. Het schip met de bultrug vaart weer door als het weer rustiger wordt. Volgens de weerman van NDR zou dat vrijdagavond het geval kunnen zijn.
Het is niet bekend waar de reddingswerkers precies van plan zijn om Timmy te laten gaan. Hem nu alvast vrijlaten kan in ieder geval niet; dan bestaat de kans dat hij terugzwemt naar de Oostzee, waar hij eind maart vast kwam te zitten in ondiep water.
