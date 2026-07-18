Golfstaten noemen Iraanse aanvallen oorlogsmisdaden

RIYAD (ANP/AFP) - De Golf Samenwerkingsraad (GCC) noemt Iraanse luchtaanvallen op civiele doelen in de betrokken Arabische landen oorlogsmisdaden. Iran valt naar eigen zeggen Amerikaanse militaire doelen in Arabische landen aan als reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran. De Arabische Golfstaten stellen dat er ook burgerdoelen geraakt worden. Dit is volgens hen "een uitermate gevaarlijke escalatie" en een schending van het internationaal recht en het handvest van de Verenigde Naties.

Vrijdag meldden de autoriteiten in Koeweit dat een ontziltings- en een elektriciteitscentrale zijn beschadigd door Iraanse aanvallen. Ontziltingsinstallaties zijn van levensbelang voor veel landen in de regio omdat de voornaamste bron van drinkwater bestaat uit zeewater dat is ontzilt. In Koeweit komt 90 procent van het drinkwater uit zeewater.

De Golf Samenwerkingsraad is in 1981 opgericht. De leden zijn Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.