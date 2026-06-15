Gommers: we mogen mensen nooit meer alleen laten sterven

DEN HAAG (ANP) - Maatregelen mogen nooit meer zo streng worden dat mensen niet bij stervende geliefden mogen zijn, zei ic-arts Diederik Gommers in een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie corona. "Dit soort maatregelen mogen wij nooit meer nemen."

Gommers was zichtbaar aangedaan toen hij over de strenge maatregelen in onder meer verzorgingshuizen begon. "Je kunt niet alleen doodgaan, daar ben je niet voor op de wereld gezet."

In onder meer verzorgingshuizen waren de maatregelen zo streng dat mensen amper of geen bezoek mochten ontvangen. Veel ouderen zijn daardoor overleden zonder dat naasten hen nog konden bezoeken.

Volgende pandemie

"Het is heel belangrijk dat we over dit soort essentiële dingen zeggen: dit doen we nooit meer", aldus het voormalig lid van het Outbreak Management Team (OMT).

Ook als de volgende pandemie een ziekte is met een ernstiger ziektebeeld, zoals ebola, moeten dit soort maatregelen niet meer worden genomen volgens Gommers.