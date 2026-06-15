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Vleesverwerker Vion verkoopt ook voedselservicetak

Economie
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 12:41
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BOXTEL (ANP) - Vleesverwerker Vion Food Group heeft een akkoord bereikt met Group of Butchers over de verkoop van zijn Food Service Business. Het is volgens Vion de laatste stap in de reorganisatie van het bedrijf, waarbij het zich vooral wil gaan focussen op activiteiten in de Benelux.
De verkoop omvat de Vion Food Service Holding, Salomon Foodworld en productielocaties in Großostheim en Holzwickede. Eerder deed het bedrijf al drie slachterijen in Duitsland van de hand, in Buchloe, Crailsheim en Waldkraiburg. "Onze volledige focus ligt op Nederlandse veehouders, activiteiten en ketens, gericht op de bediening van nationale, Europese en verdere exportmarkten", aldus topvrouw Tjarda Klimp.
Sinds 2021 lijdt Vion jaarlijks verlies. Ongeveer drie jaar geleden begon het bedrijf met een transformatieprogramma, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de Benelux. Slechter presterende Duitse onderdelen moesten sluiten of werden verkocht.
Vion is een producent van vlees, vleesproducten en plantaardige alternatieven.
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