Gouverneur Californië eist 787 miljoen van Fox News wegens smaad

DOVER (ANP/AFP) - Gouverneur Gavin Newsom van Californië is een rechtszaak begonnen tegen Fox News. De zender zou smaad hebben gepleegd door bewust details over een telefoongesprek tussen Newsom en president Donald Trump onjuist weer te geven. De gouverneur eist een schadevergoeding van 787 miljoen dollar (ruim 641 miljoen euro).

Trump zei tijdens een persconferentie in het Witte Huis op 10 juni, ten tijde van massale protesten in Los Angeles tegen Trumps immigratiebeleid, dat hij "een dag geleden" met Newsom had gesproken - een bewering die Newsom meteen weerlegde op sociale media. "Er was geen telefoontje. Zelfs geen voicemail," schreef hij op X.

Uit een gesprekslogboek van het Witte Huis bleek dat de twee voor het laatst op 7 juni hadden gesproken. Toch beweerde Fox News-presentator Jesse Watters dat Newsom loog over het gesprek. "In plaats van de zaak te laten rusten, of simpelweg de feiten te geven, koos Fox News ervoor gouverneur Newsom zwart te maken en hem als leugenaar te bestempelen," aldus de aanklacht. Daarin staat ook dat Fox News kijkers opzettelijk misleidde over het gesprek om zijn carrière te schaden. Mensen die Watters' reportage hadden gezien, zouden zijn toekomstige campagnes minder snel steunen.

'Publiciteitsstunt'

De 787 miljoen dollar die Newsom eist, is nagenoeg hetzelfde bedrag dat de zender in 2023 betaalde in een schikking aan Dominion Voting Systems. Volgens het verkiezingstechnologiebedrijf had Fox News opzettelijk de leugen verspreid dat zijn stemmachines de presidentsverkiezingen van 2020 in het nadeel van Trump hadden beïnvloed.

Fox News noemde de rechtszaak een "publiciteitsstunt". In een verklaring stelde de zender dat de rechtszaak "frivool is en bedoeld om de vrijheid van meningsuiting die kritiek op hem uitoefent, te onderdrukken".