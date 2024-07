Gouverneur Pennsylvania roemt Biden in meerdere opzichten

WASHINGTON (ANP) - De Democratische gouverneur van de staat Pennsylvania, Josh Shapiro, heeft president Joe Biden bedankt voor zijn leiderschap. Shapiro roemt hem op X als "een patriot die ons land eervol heeft gediend in de Senaat, als vicepresident en als een van de invloedrijkste presidenten in de moderne geschiedenis".

Shapiro's naam is de afgelopen tijd meermaals gevallen als potentiële opvolger van Biden. De gouverneur zegt daar niets over in zijn eerste bericht over Bidens besluit. Daarin spreekt hij alleen zijn waardering uit voor de president. Shapiro vindt dat Biden "ongelooflijk veel heeft gedaan om ons land vooruit te helpen, onze democratie te verdedigen en echte vrijheid te beschermen".