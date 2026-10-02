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Gouverneur wil maas in de wet dichten na misbruikzaak Cornell

Samenleving
door anp
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NEW YORK (ANP) - Gouverneur Kathy Hochul van New York wil wetgeving aanscherpen na een vermeende groepsverkrachting op de universiteit Cornell. Een vrouw zou daar urenlang zijn misbruikt door een groep mannen terwijl ze zwaar onder invloed was.
"Als iemand te beneveld is om consent te geven, maakt het niet uit of ze ervoor kozen om drugs of alcohol te gebruiken. Vrijwillige intoxicatie is geen vrijbrief voor seksueel geweld of groepsverkrachting. Punt uit", zei Hochul tegen de pers.
De zaak op Cornell zorgde de afgelopen tijd voor grote verontwaardiging. In een groepschat van een dispuut zou een studente in 2024 zijn aangeboden om seks mee te hebben nadat ze drank en drugs had gebruikt.
Niet vervolgd
De vrouw stapte naar de politie, maar de mannen zijn niet vervolgd. Experts stellen volgens CNN dat zoiets lastig kan zijn als het vermeende slachtoffer vrijwillig verdovende middelen gebruikte.
Hochul spreekt over een maas in de wet. Ze heeft inmiddels haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet.
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