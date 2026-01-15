ECONOMIE
Grap over Amerikaanse overname zorgt voor onrust in IJsland

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 17:33
anp150126176 1
REYKJAVIK (ANP) - De territoriale ambities van de Amerikaanse regering lijken ook IJsland zorgen te baren. De IJslandse regering heeft opheldering gevraagd over uitspraken van de beoogde nieuwe ambassadeur in de eilandstaat, schrijft nieuwssite Politico.
Deze Billy Long grapte naar verluidt dat IJsland een Amerikaanse staat zal worden en dat hij dan gouverneur wordt. Dat ligt gevoelig omdat de Amerikaanse president Trump duidelijk heeft gemaakt dat hij Groenland in handen wil krijgen.
"Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact opgenomen met de Amerikaanse ambassade in IJsland om de juistheid van de vermeende opmerkingen te verifiëren", laat dat IJslandse departement weten aan Politico.
Ook onder de bevolking wordt verontwaardigd gereageerd. Er circuleert een petitie waarin de regering wordt gevraagd Long af te wijzen als ambassadeur. Zijn uitspraken worden omschreven als beledigend voor IJsland.
