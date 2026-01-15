ECONOMIE
Van der Poel slaat wereldbekerwedstrijd in Benidorm over

Sport
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 17:35
BENIDORM (ANP/BELGA) - Mathieu van der Poel doet zondag niet mee aan de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Benidorm. De rit past niet in het schema van de 30-jarige Nederlander, meldt zijn team Alpecin-Premier Tech.
Van der Poel won de vijf wereldbekerwedstrijden waar hij dit seizoen aan meedeed en voert de ranglijst nipt aan met 200 punten, 10 meer dan de Belg Thibau Nys. Na de veldrit in Benidorm staan nog twee wedstrijden om de wereldbeker op het programma, in Maasmechelen en Hoogerheide. Van der Poel doet daar wel aan mee, ter voorbereiding op het WK op 1 februari in Hulst.
Als Van der Poel voor de achtste keer de wereldtitel pakt, is hij in zijn eentje recordhouder. Nu moet hij dat record nog delen met de Belg Erik De Vlaeminck.
