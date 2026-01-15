Stembussen in Oeganda gesloten na chaotische verkiezingsdag

KAMPALA (ANP/AFP) - In Oeganda zijn na een chaotische verkiezingsdag alle stembussen gesloten. Veel stembureaus gingen pas uren later open dan gepland door problemen met stemmachines. De oppositie sprak van tevoren al van verkiezingsfraude en suggereerde dat de regering de vertraagde opening van stembureaus expres had veroorzaakt.

De 81-jarige Yoweri Museveni zei dat hij zelf ook problemen had met de machine die zijn vingerafdruk moest lezen. Volgens critici werkten de computers mogelijk niet, omdat de regering al het internet heeft uitgeschakeld. De autoriteiten zeiden dat te doen tegen de verspreiding van desinformatie, maar volgens de oppositie is het de bedoeling dat de wereld zo min mogelijk meekrijgt van de vermeende verkiezingsfraude en onderdrukking van tegenstanders. Honderden oppositieleden zijn in de weken voor de verkiezingen opgepakt.

De verkiezingsdag zelf lijkt wel zonder gewelddadige incidenten te zijn verlopen. De uitslagen van de verkiezing worden binnen 48 uur verwacht.