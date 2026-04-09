ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX-index opent licht lager na sterke stijging dag eerder

Economie
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 9:28
anp090426057 1
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht lager geopend. Een dag eerder sprong de hoofdgraadmeter op het Damrak nog meer dan 3 procent omhoog door de wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran en de sterke daling van de olieprijzen. Die gingen weer omhoog omdat Iran de Straat van Hormuz nog steeds afsluit voor de scheepvaart.
De AEX noteerde in de vroege handel 0,3 procent in de min op 1000,28 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 994,54 punten, na de koerswinst van 3,4 procent op woensdag. Op de beurzen in Parijs en Frankfurt stonden minnen tot 0,8 procent op de koersenborden, maar Londen steeg 0,3 procent. De Europese hoofdgraadmeters boekten een dag eerder winsten tot ruim 5 procent.
Shell behoorde tot de stijgers in de AEX met een plus van 0,5 procent. Woensdag was het olie- en gasconcern nog de grootste daler in de AEX met een verlies van ruim 4 procent door de sterk gedaalde olieprijzen.
loading

ANP-343385528

images

19Mag-Finasteride-superJumbo

generated-image (11)

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 06.26.55

exporteren

Loading