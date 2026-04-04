Droom van wonen in de zon: zo hard kan je AOW krimpen bij emigratie

Je kunt AOW en pensioen meestal meenemen naar het buitenland, maar niet altijd volledig én niet naar ieder land. De regels verschillen bovendien sterk per land en per soort uitkering

Nederlanders emigreren massaal voor zon, zorg of lagere kosten, maar hun pensioen reist niet onbeperkt mee. De AOW valt onder strikte exportregels en ook aanvullende pensioenen kennen fiscale haken en ogen. Een verkeerde keuze kan tientallen procenten schelen op je oude dagsinkomen.

AOW meenemen: mag vaak, maar soms minder

Binnen EU, EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland kun je AOW in principe blijven ontvangen in je nieuwe woonland. Ga je naar een zogenoemd verdragsland buiten Europa, dan kan de AOW ook worden doorbetaald, maar soms in aangepaste vorm. Is er geen verdrag, dan kan het zijn dat je alleen nog het lagere gehuwdenbedrag krijgt en toeslagen of aanvullingen vervallen. Voor elk jaar dat je tussen je 17e en AOW-leeftijd niet in Nederland woonde of sociaal verzekerd was, mis je 2 procent AOW-opbouw

Een AOW-korting bij emigratie ontstaat doordat je voor elk jaar buiten Nederland (zonder AOW-verzekering) 2 procent van je uiteindelijke AOW misloopt.

Opbouw versus uitbetaling

Belangrijk onderscheid: wat je al hebt opgebouwd, en wat je nog opbouwt na emigratie . Zodra je buiten Nederland woont en geen sociale verzekeringspremies meer afdraagt, stopt je AOW-opbouw; elk gemist jaar betekent een blijvende korting. In sommige situaties – bijvoorbeeld detachering of werken voor een Nederlandse overheid in het buitenland – blijf je toch verzekerd en loopt de opbouw door. Via vrijwillige verzekering bij de SVB kun je ontbrekende jaren deels inkopen, maar dat kost premie en is aan strikte termijnen gebonden

Je AOW reist mee naar het buitenland, maar niet altijd volledig en niet naar ieder land.

Aanvullend pensioen en belasting

Bedrijfspensioenen kun je meestal gewoon laten uitkeren op een Nederlandse of buitenlandse rekening; dat verandert de aanspraak niet. Waardeoverdracht naar een buitenlands pensioenfonds kan binnen de EU soms, maar komt in de praktijk weinig voor. Fiscaal is het ingewikkelder: wie emigreert, kan te maken krijgen met een conserverende aanslag en met belasting in Nederland, in het woonland, of zelfs beide als er geen verdrag is. De netto koopkracht van je pensioen hangt dus sterk af van belastingverdragen en lokale heffingen.

Elk jaar dat je buiten Nederland woont zonder AOW-verzekering, kost je blijvend 2 procent van je uitkering.

Praktisch: wat moet je op tijd regelen?

Ruim voor vertrek moet je SVB, pensioenuitvoerder en Belastingdienst informeren over je emigratie en toekomstige adres. De SVB biedt per land een overzicht van wat er met jouw AOW gebeurt; ook kun je vrijwillige AOW-verzekering aanvragen binnen een jaar na vertrek. Controleer daarnaast hoe jouw pensioenfonds omgaat met uitkering naar een buitenlandse rekening en of je risico loopt op dubbele belasting.