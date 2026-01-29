Greenpeace bekritiseert Franse uraniumimport uit Rusland

PARIJS (ANP/DPA) - Frankrijk blijft nucleair materiaal uit Rusland importeren, ondanks de oorlog die Moskou tegen Oekraïne voert. Dat stelt de Franse tak van milieuorganisatie Greenpeace in een verklaring. Daarmee zouden de Fransen "de Russische economie en indirect ook de oorlogsmachine" voeden.

De organisatie analyseerde douanedocumenten en gegevens over uraniumleveringen en concludeerde dat Rusland nog steeds van groot belang is voor het Franse energiebedrijf EDF, het nucleaire bedrijf Orano en het nucleaire technologiebedrijf Framatome. Het Russische staatsbedrijf Rosatom zou een ​​sleutelrol spelen in de levering van verrijkt uranium.

De nucleaire sector is uitgezonderd van de sancties die de Europese Unie tegen Rusland heeft ingesteld.

Het Franse ministerie van Economie heeft verklaard dat het land "vastbesloten is de afhankelijkheid van Rusland op alle gebieden, inclusief kernenergie, te verminderen" en dat het zich "actief" inzet om de eigen industriële capaciteit op het gebied van uraniumconversie en -verrijking te vergroten.