Greenpeace gaat door met bezetting hoofdgebouw Lelystad Airport

door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 18:17
LELYSTAD (ANP) - Actievoerders van Greenpeace gaan door met de bezetting van het hoofdgebouw van Lelystad Airport zodat het vliegveld niet gebruikt kan worden. Een woordvoerder van de milieuorganisatie laat weten dat de activisten net zo lang blijven zitten "tot dit vliegveld definitief van de baan is".
Lelystad Airport wijst erop dat de ruim veertig bedrijven die zijn verbonden aan het vliegveld overlast ondervinden. Zo worden daar vliegtuigen onderhouden, volgen piloten er opleidingen en vertrekken en landen er medische repatriëringsvluchten. "De bedrijven op Lelystad Airport worden geraakt door deze actie." Het vliegveld heeft de demonstranten gevraagd te vertrekken. "We staan in contact met elkaar, maar we houden deze actie vol", zegt de Greenpeace-woordvoerder.
Twintig tot dertig actievoerders van Greenpeace gingen rond 07.00 uur naar binnen bij het hoofdgebouw, waarna ze de deuren barricadeerden. Ze wijzen op de geluidsoverlast en de impact op de natuur die de vluchten vanaf Lelystad Airport hebben. Het nieuwe kabinet onder leiding van D66 heeft in het coalitieakkoord gezegd dat commerciële vakantievluchten op Lelystad Airport worden toegestaan als aan de wettelijke eisen is voldaan.
De luchthaven laat weten het recht op demonstratie te accepteren. De inschatting of het hoofdgebouw ontruimd moet worden, wil Lelystad Airport overlaten aan de politie. Wel zegt een woordvoerder van de luchthaven dat "de manier waarop Greenpeace demonstreert de luchthaven ontregelt". "Veiligheid gaat hier boven alles, daarom hebben we direct besloten de luchthaven te sluiten voor vliegverkeer", aldus de woordvoerder.
