VU kondigt week na artikel over Marlon U. maatregelen aan

AMSTERDAM (ANP) - Zes dagen nadat in Het Parool een artikel is verschenen over de misdragingen van student Marlon U., heeft de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam maatregelen aangekondigd. Rector Jeroen Geurts meldde onder meer dat er gesprekken lopen met studentenvertegenwoordigers en studentenverenigingen op de campus en dat die gesprekken de komende weken en maanden worden voortgezet.

U. zou de campus volgens Het Parool jarenlang hebben geteisterd met bedreiging, vernieling en intimidatie. Hij zou onder meer naziliederen hebben gezongen. In het artikel stond dat klachten van VU-studenten over zijn gedrag onder meer "niet ernstig genoeg" werden gevonden. Na de publicatie stelde de VU in een verklaring dat er in dit soort situaties "altijd proportionele maatregelen" worden getroffen.

De rector schrijft dat in de gesprekken naar voren komt dat het vertrouwen in de systemen van de VU soms laag is. "Als het vertrouwen afneemt, doen mensen minder vaak melding van wat er misgaat. Daarmee verzwakken we ons vermogen om te verbeteren wat beter moet." Om het vertrouwen te herstellen is volgens hem "zorgvuldige reflectie en concrete actie" nodig.

'Kritische evaluatie'

De VU start onder meer met een "kritische evaluatie" van de gedragscode en meldstructuren. Vervolgens wordt bepaald welke concrete stappen er nodig zijn "om tot een daadwerkelijke verbetering te komen".

Volgens Het Parool demonstreerden donderdag zo'n 120 studenten en medewerkers tegen de "nalatige reactie" van de VU. "Vanmiddag hebben jullie je stem laten horen, vanuit boosheid en bezorgdheid. Ik wil jullie graag laten weten dat we jullie hebben gezien en gehoord. We begrijpen dat dit protest voortkomt uit het gevoel niet gehoord en niet beschermd te zijn", schrijft Geurts daarover.