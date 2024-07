WeTransfer overgenomen door Italiaanse app-ontwikkelaar

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse app-ontwikkelaar Bending Spoons heeft WeTransfer, een Nederlandse dienst voor het delen van bestanden, overgenomen nadat deze twee jaar geleden had afgezien van een beursgang. De bedrijven maakten de deal woensdag bekend, zonder financiële details te geven.

WeTransfer, opgericht in 2009, had plannen voor een beursgang in Amsterdam met een beoogde beurswaardering van maximaal 716 miljoen euro, voordat het begin 2022 de plannen introk. Het bedrijf weet dit aan een moeilijke markt voor beursgangen van technologiebedrijven.

Het bedrijf heeft 600.000 abonnees en 80 miljoen maandelijkse actieve gebruikers voor zijn dienst, die het delen van grote bestanden online vergemakkelijkt. De omzet van WeTransfer groeide vorig jaar met 25 procent tot 132 miljoen euro, waarvan iets meer dan de helft afkomstig was uit advertenties en de rest uit abonnementen.

Het in Milaan gevestigde Bending Spoons heeft de afgelopen jaren een aantal softwarebedrijven overgenomen. In 2022 kocht het Evernote, het bedrijf achter een populaire notitie-app. Bending Spoons probeerde ook de videohostingdienst Vimeo over te nemen, maar staakte het bod toen de partijen het niet eens konden worden over de prijs.