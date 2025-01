Greenpeace opgelucht na stikstofuitspraak, bekijkt hoger beroep

DEN HAAG (ANP) - Greenpeace is "opgelucht" dat de rechter heeft geoordeeld dat de Staat meer haast moet maken met de aanpak van de stikstofuitstoot, maar spreekt ook van een "dubbel gevoel". De Staat moet ervoor zorgen dat in 2030 de helft van de kwetsbare natuurgebieden niet meer overbelast is. Wordt dat doel niet gehaald, dan wordt een dwangsom van 10 miljoen euro opgelegd.

"Nederland trekt altijd aan het kortste eind en eindelijk zegt een rechter nu: 'Zo kan het niet'. De overheid overtreedt zijn eigen wetten en moet nu aan de slag, die stikstofuitstoot moet naar beneden", zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen in een eerste reactie na de uitspraak. "Als je als kabinet nu niet luistert, weet ik het ook niet meer." Tegelijkertijd is hij zich bewust van de consequenties van de uitspraak voor boeren, bedrijven en de bouw.

De milieuorganisatie bekijkt nog of ze in hoger beroep gaat.