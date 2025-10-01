ECONOMIE
Greenpeace: overheid gaat zo niet aan stikstofvonnis voldoen

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 13:44
anp011025142 1
DEN HAAG (ANP) - Nieuwe RIVM-cijfers over stikstof in de natuur bevestigen "wat iedereen al wist", zegt Greenpeace. "De overheid ligt totaal niet op koers om de stikstofdoelen te halen", reageert de milieuorganisatie. Daarmee dreigt de overheid ook niet te voldoen aan het stikstofvonnis van de rechter.
De rechtbank gaf Greenpeace in januari grotendeels gelijk. Volgens de rechter doet de overheid te weinig om achteruitgang van de natuur te stoppen. Als de wettelijke doelen in 2030 niet zijn behaald, moet de overheid een dwangsom van 10 miljoen euro betalen.
Directeur Andy Palmen merkt op dat dit kabinet het beleid van het vorige kabinet "in de prullenbak heeft gegooid". Toch noemt hij de doelen "goed haalbaar" met het juiste beleid. Positief effect verwacht hij van het afschaffen van derogatie, een soepeler regime voor het uitrijden van mest. Landbouwminister Femke Wiersma hoopt de regeling juist alsnog verlengd te krijgen in Brussel. Ze tekende ook beroep aan tegen het vonnis.
