Schoof: België helpen met risico's gebruik Russische tegoeden

KOPENHAGEN (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof staat open voor het voorstel van de Europese Commissie om de bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening. De financiële en juridische risico's moeten wel goed in kaart worden gebracht. Daarvoor mag niet alleen België opdraaien. "De lasten moeten we met elkaar dragen", zei Schoof voor het begin van de informele EU-top met regeringsleiders.

Het gros van de bevroren Russische tegoeden zit bij het in België gevestigde Euroclear. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de bevroren Russische financiële tegoeden te gebruiken voor een renteloze lening van 140 miljard euro aan Oekraïne voor de wederopbouw en extra militaire steun van het land. Dat was tot voor kort onbespreekbaar in de EU, maar de steun ervoor groeit. België verzet zich, maar komt steeds meer geïsoleerd te staan.

Schoof vindt dat er goed geluisterd moet worden naar de bezwaren die de Belgische premier Bart De Wever heeft. "Hij vraagt daar terecht aandacht voor."

Belgische begroting

De zorgen gaan niet alleen om mogelijke repercussies vanuit Rusland, maar ook over de Belgische begroting. Jaarlijks incasseert België 1,3 miljard euro belastinggeld over de Russische tegoeden.

Tot nu toe wordt alleen de rente van de bevroren tegoeden door de EU gebruikt om Oekraïne te helpen. Met het voorstel van de Europese Commissie wordt het tegoed zelf aangesproken.

Verbolgen

Het Kremlin is verbolgen over het plan. "Daar moeten we ons niet door laten leiden", zei Schoof. "Het belangrijkste is dat we de Russische agressies stoppen in Oekraïne. En dat we ons ook als NAVO en daarmee ook als Europa weerbaar kunnen opstellen voor de Russische agressie die ongetwijfeld niet zal stoppen bij Oekraïne."

De Wever wilde de pers niet te woord staan.