Greenpeace: planbureaus maken keuzes coalitie pijnlijk duidelijk

door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 11:53
AMSTERDAM (ANP) - "Dit kabinet hallucineert als het denkt dat dit voldoende is voor klimaat en stikstof. Dat maken de planbureaus pijnlijk duidelijk", zegt Marieke Vellekoop, directeur Greenpeace Nederland over de doorrekeningen van het coalitieakkoord.
Volgens het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving halen D66, VVD en CDA hun gestelde doelen om stikstofuitstoot terug te dringen niet. Het nieuwe kabinet zet echter wel een grotere stap dan voorheen, menen de planbureaus.
"De rechtbank oordeelde recent ook dat de overheid binnen achttien maanden betere klimaatdoelen moet hebben met meer concrete maatregelen", aldus Vellekoop. "Maar in plaats van natuur te beschermen en grote vervuilers te laten betalen, wordt de rode loper uitgerold voor een nieuw vliegveld. Dat is geen beleid, dat is wegkijken van de crisis. Het roer moet om."
