CNV: laagste inkomens betalen hoofdprijs voor coalitieplannen

door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 11:51
DEN HAAG (ANP) - Mensen met lage inkomens en uitkeringsgerechtigden "betalen de hoofdprijs voor de plannen van het nieuwe kabinet", vindt CNV. De vakbond reageert daarmee op doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die becijferden dat de laagste inkomens de meeste koopkracht verliezen door de plannen van het kabinet-Jetten.
"Het is ongehoord dat de coalitie de rekening hoofdzakelijk neerlegt bij de zwakste schouders", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. De koopkrachtdaling komt volgens het CPB en PBL onder meer door het hogere eigen risico en een lagere zorgtoeslag. "De lage inkomens voelen dit het hardst. Maar ook voor mensen die getroffen worden door de WW- en WIA-maatregelen is dit een extra klap."
CNV uitte eerder ook al kritiek op de plannen van de coalitie. De politieke partijen willen dat de duur van de WW wordt ingekort en de hoogte van de WIA-uitkering beperkt. De vakbond pleit ervoor dat de plannen van tafel gaan.
