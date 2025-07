Greenpeace: plasticfabrieken risico voor miljoenen Nederlanders

AMSTERDAM (ANP) - Meer dan 2,2 miljoen Nederlanders wonen binnen 5 kilometer van een fabriek die plastic maakt en worden daarbij extra blootgesteld aan luchtvervuiling, waarschuwt Greenpeace dinsdag in een nieuw rapport. Het kan leiden tot luchtwegaandoeningen zoals astma, of op termijn ook tot verschillende soorten kanker.

Omwonenden krijgen onder meer te maken met fijnstof, stikstofoxiden, zwaveloxiden en 'vluchtige organische stoffen', bijvoorbeeld benzeen. Diverse wetenschappelijke onderzoeken zagen meer mensen met bijvoorbeeld longkanker of leukemie door de uitstoot van deze luchtvervuilende stoffen.

Greenpeace International heeft onderzoek gedaan naar de uitstoot van plasticfabrieken in elf landen, waaronder Nederland, Duitsland, de VS en het Verenigd Koninkrijk. De milieuorganisatie heeft vervolgens gekeken hoeveel mensen in deze omtrek wonen. In Nederland is het percentage van de bevolking dat wordt blootgesteld aan de schadelijke stoffen het hoogst door de bevolkingsdichtheid en de industrie in de buurt van steden.

Naar schatting wonen in de elf onderzochte landen meer dan 16 miljoen mensen binnen 5 kilometer van fabrieken die plastic produceren. De Verenigde Staten hebben het grootste totale aantal mensen dat binnen een straal van 5 kilometer van een plasticfabriek woont.