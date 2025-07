AstraZeneca wil komende jaren 50 miljard investeren in VS

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - AstraZeneca wil 50 miljard dollar (omgerekend bijna 43 miljard euro) investeren in de Verenigde Staten, tot 2030. De Britse farmaceut wil dat geld stoppen in productie, onderzoek en ontwikkeling. Meerdere Europese farmaceuten hebben eerder aangekondigd hun uitgaven in de VS op te voeren. Aanleiding is de dreiging van president Donald Trump om medicijnen te belasten met importheffingen.

AstraZeneca kondigde in november al plannen aan om 3,5 miljard dollar te investeren in de VS. De nieuwe investeringen komen daar volgens het bedrijf bovenop. Daarvan gaat 4 miljard dollar naar een nieuwe fabriek in de staat Virginia, waar AstraZeneca medicijnen voor chronische ziekten gaat produceren.

De Franse farmaceut Sanofi kondigde in mei aan tot 2030 minstens 20 miljard dollar te willen investeren in zijn activiteiten in de VS. De Zwitserse branchegenoot Roche meldde een maand daarvoor de komende vijf jaar 50 miljard dollar te stoppen in Amerikaanse uitbreiding.