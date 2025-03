Greenpeace: veel zorgen om giftige stoffen na aanvaring Noordzee

AMSTERDAM (ANP) - Zorgen over lekkende brandstof bij de aanvaring op de Noordzee nemen toe, zegt Greenpeace. Maandag botsten een tanker met kerosine en een vrachtschip tegen elkaar voor de Engelse kust. "De vliegtuigbrandstof is in de buurt van een broedplaats voor bruinvissen in het water terechtgekomen en dit is giftig voor vissen en andere zeedieren", zegt directeur Andy Palmen van Greenpeace Nederland. Ook is er nog onduidelijkheid over andere giftige stoffen die mogelijk vrijkomen.

Greenpeace hoopt dat een milieuramp kan worden voorkomen. "Het lekken van brandstof van de schepen kan ook ernstige risico's opleveren voor nabijgelegen natuurreservaten", zegt Palmen. "Het is essentieel dat de autoriteiten de situatie doorlopend monitoren en beoordelen, zodat er direct maatregelen genomen kunnen worden om het vrijkomen van vliegtuigbrandstof en andere giftige stoffen uit de twee schepen zoveel mogelijk in te dammen."

Verder zou het vrachtschip onder meer het uiterst giftige natriumcyanide aan boord hebben. Een Britse parlementariër stelde dinsdag dat dit nog niet zeker is. Greenpeace benadrukt dat natriumcyanide een zeer giftige chemische stof is "die ernstige schade kan veroorzaken".