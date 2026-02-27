Greens winnen in Labour-bolwerk, nieuwe klap voor Starmer

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse Labourpartij heeft een pijnlijke nederlaag geleden in Gorton and Denton, een kiesdistrict bij Manchester dat traditioneel een Labour-bolwerk is. De Green Party won de tussentijdse verkiezingen, terwijl Labour zelfs naar de derde plaats zakte, achter de radicaalrechtse partij Reform UK van Nigel Farage.

De uitslag was als volgt: Green Party-kandidate Hannah Spencer won volgens de BBC met 14.980 stemmen, gevolgd door Matt Goodwin van Reform UK met 10.578 stemmen. Labour-kandidate Angeliki Stogia eindigde als derde met 9364 stemmen.

De uitslag is een nieuwe tegenvaller voor de al weinig populaire premier Keir Starmer, wiens positie verder onder druk komt te staan.

De verkiezingen waren nodig nadat voormalig parlementslid Andrew Gwynne was afgetreden wegens gezondheidsproblemen. Starmer stak persoonlijk een stokje voor de kandidatuur van burgemeester van Manchester Andy Burnham, uit vrees voor diens premierambities, waardoor er nieuwe verkiezingen moesten worden gehouden.