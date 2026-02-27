ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Greens winnen in Labour-bolwerk, nieuwe klap voor Starmer

Samenleving
door anp
vrijdag, 27 februari 2026 om 6:17
anp270226030 1
LONDEN (ANP/AFP) - De Britse Labourpartij heeft een pijnlijke nederlaag geleden in Gorton and Denton, een kiesdistrict bij Manchester dat traditioneel een Labour-bolwerk is. De Green Party won de tussentijdse verkiezingen, terwijl Labour zelfs naar de derde plaats zakte, achter de radicaalrechtse partij Reform UK van Nigel Farage.
De uitslag was als volgt: Green Party-kandidate Hannah Spencer won volgens de BBC met 14.980 stemmen, gevolgd door Matt Goodwin van Reform UK met 10.578 stemmen. Labour-kandidate Angeliki Stogia eindigde als derde met 9364 stemmen.
De uitslag is een nieuwe tegenvaller voor de al weinig populaire premier Keir Starmer, wiens positie verder onder druk komt te staan.
De verkiezingen waren nodig nadat voormalig parlementslid Andrew Gwynne was afgetreden wegens gezondheidsproblemen. Starmer stak persoonlijk een stokje voor de kandidatuur van burgemeester van Manchester Andy Burnham, uit vrees voor diens premierambities, waardoor er nieuwe verkiezingen moesten worden gehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

ANP-17286964

Ondernemer op rand van faillissement door TikTokkende dochter in Marokko: 'Absurde kosten'

gandr-collage

Plastisch chirurg legt uit hoe je kan zien wat iemand allemaal heeft laten verbouwen

ANP-514317328

Van soapheld tot sjoemelaar: gevallen GTST-acteur Jimmy Geduld opnieuw voor de rechter

Loading