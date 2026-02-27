Pakistan verklaart "open oorlog" aan Afghaanse Taliban

ISLAMABAD (ANP/AFP) - De Pakistaanse minister van Defensie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de "open oorlog" verklaard aan de Afghaanse Taliban-regering. De buurlanden voeren al dagen dodelijke aanvallen uit op elkaars grondgebied.

"Ons geduld heeft zijn limiet bereikt. Nu is het open oorlog tussen ons en jullie", schreef minister Khawaja Asif op X. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif waarschuwde dat de strijdkrachten van zijn land "ten volle in staat zijn elke agressieve ambitie de kop in te drukken".

Bij grensgevechten meldde het Afghaanse defensieministerie eerder al dat 55 Pakistaanse soldaten waren gedood en 8 Afghaanse strijders omkwamen. Pakistan zei op zijn beurt 133 strijders te hebben gedood. Het Pakistaanse leger voerde ook aanvallen uit op de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Staakt-het-vuren

De jongste escalatie volgt op maanden van grensgeweld. Sinds gevechten in oktober, waarbij meer dan zeventig mensen aan beide kanten om het leven kwamen, zijn de grensovergangen grotendeels gesloten. Pakistan verwijt Afghanistan te weinig op te treden tegen militante groeperingen die aanslagen plegen op Pakistaans grondgebied - een aantijging die de Taliban ontkennen.

Een staakt-het-vuren, bemiddeld door Qatar en Turkije, en meerdere onderhandelingsrondes leverden geen duurzame oplossing op.