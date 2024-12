Greg R., verdachte in moordproces Eris, voorlopig op vrije voeten

ARNHEM (ANP) - Greg R., een van de verdachten in het omvangrijke liquidatieproces Eris, komt per 18 december voorlopig op vrije voeten. Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vrijdag bepaald, na een verzoek tot schorsing van het voorarrest door de advocaat van de 76-jarige R.

Op 18 december heeft R. de straf die hij in de Eris-zaak van de rechtbank kreeg (zes jaar en negen maanden cel) nagenoeg uitgezeten. Het Openbaar Ministerie had bij de rechtbank een levenslange gevangenisstraf geëist, maar de rechtbank achtte een aantal beschuldigingen niet bewezen en kwam tot de veel lagere straf. In hoger beroep is opnieuw levenslang tegen R. geëist.

Eris gaat over vijf onderwereldmoorden en meerdere pogingen daartoe. De rechtbank legde vier verdachten levenslang op, onder wie hoofdverdachte Delano R. De motorclub Caloh Wagoh, waarvan Delano R. de oprichter is, speelt een sleutelrol in het geheel. Greg R. zou nauwe banden met de inmiddels verboden motorclub hebben gehad. Hij staat bekend als een 'godfather' in de Nederlandse onderwereld.

De schorsing van het voorarrest geldt tot 12 februari - de datum waarop het hof uitspraak hoopt te kunnen doen. In januari heeft het hof nog enkele zittingsdagen gepland. Het proces vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.